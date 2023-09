(Di venerdì 1 settembre 2023)il ritiro di ieri sera, causa infortunio , l'ennesimo della sua carriera, Matteoattende a New York per effettuare i controlli del caso. Il tennista romano, nel match di secondo turno ...

La sequenza del suo infortunio è da brividi, con il piede destro diche ha una torsione impropria: il piede s'impunta, la caviglia destra si gira, non regge il peso del corpo e l'azzurro ...E l'urlo,. La sfortuna continua a osservare con attenzione Matteoper accanirsi puntuale. Nel torneo che gli ha regalato la prima semifinale Slam nel 2019 e poi due quarti di ...In panchina lo spagnolo e l'elvetico si sono sciolti in un pianto quasi, commossi, ... Proprio per questo, dopo il match di ieri non giocherà altre partite e al suo postodisputerà ...

Berrettini disperato in sedia a rotelle: il dramma dopo le urla in campo Corriere dello Sport

Bruttissimo infortunio per il tennista romano durante il secondo turno del torneo: costretto al ritiro, ecco come sta ...La sequenza video mostra cosa successo e come si è fatto male Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Us Open per un infortunio alla caviglia ...