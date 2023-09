Belen Rodriguez “usa” Elio Lorenzoni ma non per dimenticare Stefano De Martino | ai social non sfugge nulla

'Bello vivere in libertà' , scrivesu Instagram, sotto l'ultimo video, scatenando una pioggia di inaudite critiche. La nuova svolta della showgirl argentina, 'disturba' i suoi follower, che non apprezzano il fatto di ...Stefano De Martino e Antonino Spinalbese , gli amici social che non ti aspetti. I due ex dihanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram, proprio nelle stesse ore in cui la showgirl è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni , il suo nuovo fidanzato. Una semplice ...ha un nuovo amore e ieri, 30 agosto, è stata lei stessa a confermarlo con i primi scatti social in compagnia di Elio Lorenzoni. Alla showgirl non sono sfuggiti i pungenti commenti di ...

Belen Rodriguez ha postato degli scatti in cui è ritratta con Elio Lorenzoni e, a seguire, ha annunciato il lancio della sua nuova collezione.Belen Rodriguez (38 anni) è finalmente uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni (40 anni), imprenditore bergamasco. I due, come dimostrato da una ...