‘Beatles – Il mito dei Fab Four’ | l’intervista all’autore Paolo Borgognone

(Di venerdì 1 settembre 2023) Unda leggere, a cura della giornalista pubblicista Ilaria Solazzo. Il 29 agosto è uscito– Ildei Fab, edito da Diarkos e scritto dal giornalista. Abbiamo brevemente intervistato l’autore., dopo Freddie Mercury, Elvis Presley e Martin Luther King Jr, ora hai scritto la biografia dei Beatles. Un’impresa difficile? “Sicuramente un impegno notevole, come nel caso degli altri libri. Il fenomeno dei Beatles è enorme, non solo per la quantità di fatti che li hanno coinvolti, ma per l’impatto che il gruppo ha avuto sulla musica e sulla società. Ho cercato di raccontare il più possibile, a vantaggio di quanti magari ne sanno ancora poco”. Quale è stata l’importanza dei Beatles… “Sia nel settore musicale che per la vita in ...

SCHEDA LIBRO Titolo:. Ildei Fab Four Autore: Paolo Borgognone Collana: Ritmi Formato: 14 x 21 cm Pagine: 512 Prezzo: 22,00 EAN: 9788836162376