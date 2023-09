Bce | nuovo rialzo dei tassi?

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il 14 settembre, tra due settimane esatte, la Bce deciderà se continuare ad alzare io se, invece, prendersi una pausa. I rumors dicono che il Consiglio direttivo non sia affatto compatto e che i dubbi si siano ormai fatti strada anche nei felpati corridoi dell’Eurotower. Ma saranno arrivati fino all’ufficio di Christine Lagarde? Su questo in pochi sono pronti a scommettere e le aspettative al momento sono per un, ulteriore. Sarebbe il decimo consecutivo. La Bce, ricordiamo, aveva iniziato a rialzare inel luglio del 2022 e da allora ha deciso nove aumenti consecutivi: idi interesse sono stati portati tra il 3,75 e il 4,5 %. Uncomplessivo di quattro punti percentuali: il livello più alto da quando esiste l’euro. Lagarde, solo pochi giorni fa, ...