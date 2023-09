‘Bastarden’ | tutte le foto del Red Carpet

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 settembre 2023) Oggi, venerdì 1 settembre si è tenuta la prima mondiale diil film diretto da Nikolaj Arcel che ha come protagonista Mads Mikkelsen in un adattamento cinematografico del romanzo Kaptajnen og Ann Barbara scritto da Ida Jessen. Le parole di Amanda Collin Amanda Collin si esprime riguardo al suo ruolo nel film e dice: “Sono stata affascinata dal personaggio ma c’è un momento in cui ho capito di dover dare tutto al regista per poter davvero trovare la strada e il carattere di Ann Barbara. Mi sono arresa al personaggio ed è stato un viaggio stupendo” Sinossi ufficiale diLa sinossi ufficiale di: ‘Nel 1755, lo squattrinato capitano Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) parte alla conquista delle aspre e desolate lande danesi con un obiettivo apparentemente impossibile: costruire una colonia in nome ...