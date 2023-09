Bastarden | recensione | come si coltiva l’ossessione

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si può trovare la guerra anche nella pace della Natura più incontaminata? Se siamo tra uomini e possedimenti terrieri, la risposta è ovvia. Un assurdo paradosso seminato lungo tutto l’ultimo film del regista danese Nikolaj Arcel. Un’opera semplice, scarna, essenziale, che interroga la natura umana trovando soltanto miseria dentro il cuore arido di gente balorda. Finora, forse, è il film di questa Venezia 80 che ci ricorda il valore di una buona regia anche davanti a una trama che sulla carta sembra avere poco da dire. E invece non è così. Apriamo la nostradi, in Concorso qui alla Mostra del Cinema, lodando il ritorno di un regista promettenteArcel, che dopo il cocente fallimento de La Torre Nera (film collassato nella sua stessa ambizione) sembra aver riscoperto il valore delle piccole cose: parole dosate, ...

Il desiderio è il motore delle azioni di, ma Arcel non sembra intenzionato a farla passare troppo liscia ai suoi personaggi, in una nuova terra promessa che ricerca cocciutamente il calore ...Il desiderio è il motore delle azioni di, ma Arcel non sembra intenzionato a farla passare troppo liscia ai suoi personaggi, in una nuova terra promessa che ricerca cocciutamente il calore ...

Bastarden, la recensione di Valerio Sammarco cinematografo.it

Bastarden la recensione del film di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen presentato in concorso al Festival di Venezia 2023 ...Una storia epica e grandiosa, girata nel modo più classico e in ambientazioni dalla desolazione pittorica, che parla di come sogni e ambizioni, anche quando destinati a fallire, siano vitali ...