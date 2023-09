Bastarden |  l' epopea danese d’altri tempi che potrebbe spuntarla 

The Promised Land () -storica di Nikolaj Arcel - sarà presentato, in concorso, all' 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia , il 1° settembre . In queste ore, è stato quindi diffuso ...The Promised Land () -storica di Nikolaj Arcel - sarà presentato, in concorso, all' 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia , il 1° settembre . In queste ore, è stato quindi diffuso ...

Venezia80: “Bastarden”, l'epopea danese d'altri tempi che potrebbe ... ilGiornale.it

A cavallo fra drama storico e biopic, The Promised Land sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il 1° settembre. Ecco dunque il primo trailer internazionale.