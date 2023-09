Basket | Mondiali 2023 | Portorico trascinata da Waters | Repubblica Dominicana battuta 102-97

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo l’impresa degli azzurri di Gianmarco Pozzecco contro la Serbia, è ila battere 102-97 lae a livellare definitivamente il girone I della seconda fase deidi. Dopo essere stati a punteggio pieno nella prima fase, Towns e compagni rimangono a quota 7 punti come Italia, Serbia e. L’ultima giornata – che vedrà Fontecchio e compagni di scena proprio contro i caraibici – definirà il quadro del girone e delle qualificate ai quarti di finale. Di certo, per ora ilpuò fare festa. Protagonista assoluto è Tremontche mette a referto 37 punti, impreziositi da 11 assist e 7 rimbalzi. Il classe 1998 mette a segno 7 delle 11 triple totali realizzate dal ...

AGI - Con una grande impresa, l'Italbasket batte 78 - 76 i giganti della Serbia nella prima delle due gare della seconda fase a gironi dei2023, lasciando aperta ogni porta per la qualificazione ai quarti di finale. A Manila, nelle Filippine, gli azzurri combattono e giocano testa a testa nel primo tempo contro gli uomini di ...Reggio Emilia Pallacanestro ReggianaItalia Niccolò Melli Serbia Simone FontecchioIl pescarese Simone Fontecchio superstar nell'ennesima impresa dell'Italia contro la Serbia aidi2023. Nella prima e decisiva sfida della seconda fase, in un classico della pallacanestro internazionale, il confronto tra Italiabasket e rivali serbi, l'ala piccola degli Utah Jazz ...

