Barcellona | UFFICIALE | Eric Garcia al Girona

(Di venerdì 1 settembre 2023) Cessione a sorpresa per il, che piazza in prestito secco alil difensore classe 2001

() 14:47 De Zerbi accoglie Ansu Fati Ansu Fati lascia ile si trasferisce in prestito secco al Brighton di Roberto De Zerbi: è. () 14:44 Amrabat, è fatta con lo United Può ...Il nazionale portoghese classe '99 aveva manifestato da tempo il desiderio di trasferirsi al, ignorando tutte le altre proposte arrivate sul tavolo della dirigenza dei colchoneros , su ...Clement Lenglet è un nuovo giocatore dell'Aston Villa: il difensore arriva in prestito daldopo la scorsa stagione al Tottenham Nuovo colpo dell'Aston Villa, che chiude con ilper il prestito di Clement Lenglet. Di seguito il comunicato del Club. "L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale francese ...

BARCELLONA: UFFICIALE CANCELO IN PRESTITO DAL CITY" Sport Mediaset

Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Joao Cancelo in prestito secco: Xavi ha finalmente il suo nuovo terzino destro ...D opo i tanti colpi in entrata degni di nota, la Fiorentina fa registrare anche un’importante cessione, con Sofyan Amrabat che passa ufficialmente al Manchester United proprio sul gong della sessione ...