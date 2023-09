(Di venerdì 1 settembre 2023) Continua a macinaresuil film con Margot Robbie e da poco ne ha strappato uno di. Non bastava essere il film con l'incasso più alto del 2023,sta continuando a macinaredopoal box-office e ne hastrappato uno che fino ad oggi era nelle mani di. Dopo essere diventato il film con il migliore incasso di sempre diretto da una donna, e il miglior film Warner Bros. della storia dopo il sorpasso a Harry Potter e i doni della morte - parte 2,diventato il film più venduto nella storia della catena di cinema Alamo Drafthouse,che apparteneva al crossover dei Marvel Studios. ...

della storia dopo il sorpasso a Harry Potter e i doni della morte - parte 2 ,diventato il film più venduto nella storia della catena di cinema Alamo Drafthouse, record che ...... nonché dai film di successo estivie Oppenheimer. Ad effettuare queste previsioni è Morgan ... ha spiegato che sono previsti dei ricavi senza precedenti legati agli eventi che abbiamo...Leggi anche › Vacanze in rosa: tante idee per un soggiorno in stilePonza da scoprire ... Immersi nel fresco della terrazza si può gustare un semplice aperitivo all'aragostapescata.

Barbie ha appena battuto un record di Avengers: Endgame Movieplayer

Continua a macinare record su record il film con Margot Robbie e da poco ne ha strappato uno di Avengers: Endgame.Barbie trionfa con un nuovo obiettivo sbloccato: il film di Greta Gerwig ha superato Avengers: Endgame! Qual è il prossimo