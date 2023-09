«Barbenheimer» non è più solo un meme | in arrivo il film sulle bambole “atomiche” anti-patriarcato Ecco dove e quando uscirà

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) La sfida del momento al cinema tra Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan ha spaccato talmente tanto in due il pubblico che qualcuno ha ben pensato di mettere sul mercato una terza opzione. Per i grandi indecisi arriverà. Non piùun, ma un vero e proprio. Ad annunciarlo è il sito che si occupa di cinema JoBlo. Ad occuparsi della futura opera, a quanto emerge, sarà lo studio Full Moon Features guidato dal produttore Charles Band, noto per la saga horror Puppet Master. La pellicola dovrebbe andare in uscita durante le feste natalizie del 2023 su Prime Video e sul servizio streaming esclusivo di Full Moon. La sinossi delrecita: «Nel profondo di Dollsville, un gruppo diirritate, guidate dal brillante dottor ...