Barbara D’Urso Vs Mediaset | Duro Sfogo Su Pomeriggio 5!

(Di venerdì 1 settembre 2023)non ha ancora digerito il modo in cui é stata fatta fuori da5. Lo ha ribadito in lungo post su Instagram, dove si é lasciata andare ad un amaro. Ha puntato il dito ancora una volta controche, a suo dire, é stata irriconoscente nei suoi riguardi. Lei ha fatto tanto per5 e per l’azienda. Ma cosa ne pensadella sua sostituta? Ecco tutto quello che ha detto lasui social! Amarodi: la sua verità su5 Lunedì 4 settembre prenderà il via la nuova stagione di5. La prima senzaalla conduzione. Un cambiamento voluto ...

Tra le novità: l'arrivo di Bianca Berlinguer con ' E' sempre Carta Bianca ' e Myrta Merlino al timone del nuovo ' Pomeriggio Cinque ' al posto di. Confermati: Alfonso Signorini al ' ......i suoi programmi iniziavano a traballare (vedi 'Live non è la'...suoi programmi iniziavano a traballare (vedi 'Live non è la')... 'sei stata brava, anzi bravissima, e ligia, ma in cambio ...A pochi giorni di partenza da Pomeriggio Cinque, per la precisione lunedì prossimo, non si placano le polemiche iniziate con l'addio forzato di. Solo poche ore fa, l'ormai ex conduttrice ha augurato un in bocca al lupo alla collega Myrta Merlino, ma non senza qualche possibile frecciatina. Ora Myrta Merlino risponde alla ...