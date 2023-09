Barbara D’Urso pubblica un lungo e pungente messaggio in vista dell’inizio della nuova edizione di Pomeriggio 5

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il prossimo lunedì 4 settembre prenderà il via su Canale 5 ladi5, che per la prima volta dopo 15 anni non sarà più condotta da. Negli scorsi mesi, infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato l’esigenza di un rinnovamento nelle reti Mediaset, allontanandosi dal trash e puntando maggiormente su un’informazione e un intrattenimento di qualità. Per questo motivo a prendere il posto disarà la giornalista Myrta Merlino, la quale sarà alla conduzione di un programma totalmente rinnovato rispetto alla formula che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Tutto, infatti, ruoterà attorno all’informazione e ci sarà un focus sulla cronaca e sull’attualità, inoltre sarà presente il pubblico in studio e ci saranno ...

, a pochi giorni dall'inizio di Pomeriggio 5 , l o storico talk show che ha condotto per 15 anni , ha affidato a Instagram u na lunga riflessione in cui evidenza un grande rammarico per ...A pochi giorni dall'esordio della nuova stagione di Pomeriggio 5 , la prima senza, proprio quest'ultima torna a parlare della sua (ex) 'creaturella'. In un lungo post Instagram, questa mattina la conduttrice ha voluto riassumere quelli che sono stati per lei gli ...La conduttrice ha subito un altro duro colpo da parte dell'azienda di Cologno Monzese, ma la Rai potrebbe arrivare in suo soccorso.sembra aver voltato definitivamente pagina, anche se probabilmente non ha ancora perdonato Mediaset per il trattamento ricevuto. Non è passato molto tempo da quando la conduttrice è ...