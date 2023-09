Barbara D’Urso potrebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In? La reazione della conduttrice veneta

Leggi su isaechia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Chenon tornerà a Mediaset e soprattutto a Pomeriggio 5 è assodato, ma non è dato sapere dove la ritroveremo. Da quando Piersilvio Berlusconi ha voluto operare una rivoluzione in Mediaset, il futuro per lanapoletana non è stato più così certo. Sono molti i rumors che la danno vicina a Milly Carlucci, nella speranza che possa far partegiuria di Ballando con le Stelle. Sono invece lontane eventuali possibilità di ritrovarla su Discovery o LA7. E dunque, saranno forse quelleRai le prime porte ad aprirsi e perché no, forse quelle. Sappiamo che da anni,è tornata al timone diIn, storico programma competitor di passate trasmissioni ...