Barbara D’Urso ancora contro Mediaset per la sua ‘esclusione’ | dai “budget limitati” allo studio condiviso Ecco di cosa si lamenta e cosa non torna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Siamo alla vigilia della ripartenza di Pomeriggio5 ea esprimere la sua amarezza per ‘l’esclusione’ dal programma attraverso un post pubblicato sui social. Amarezza comprensibile, ma forse non fino in fondo. Sui social si parla da giorni di Myrta Merlino che disi appresta a prendere il posto, e se ne parla soprattutto per via dei ‘promo’ della trasmissione, niente affatto apprezzati dagli utenti.fa un punto: “Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome“. La conduttrice prosegue elencando quanta “dedizione” e “abnegazione” abbia messo nel suo ...