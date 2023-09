Barbara | basta fare la vittima

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 1 settembre 2023)D'Urso Esiste ciò cheD’Urso dice e rivendica ma esiste anche ciò cheD’Urso tralascia e dimentica. Alla sua verità, postata stamane sui social, manca un grosso pezzo. Quello in cui andrebbe ricordato che Mediaset è l’azienda che negli anni ha scommesso, sostenuto, promosso e difeso la conduttrice, anche quando forse sarebbe stato meglio lavarsene le mani. Non era un personaggio così di primo piano quando nel 2003 le fu offerto il programma in quel momento più importante della televisione italiana: Grande Fratello, che all’epoca registrava oltre 8 milioni di spettatori. Da lì una serie di occasioni che la D’Urso si è meritata e che, a sua volta, le sono state concesse (a successi sono corrisposti anche dei flop, dopotutto). E’ stata difesa e pompata dall’azienda anche quando i suoi programmi iniziavano a ...