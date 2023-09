Avellino | Rastelli | “Equilibrio e consapevolezza | queste le parole d’ordine”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’attesa è finita. L’, domani sera (ore 20.45), taglierà il nastro della stagione 2023/24 con la gara casalinga contro il Latina. A scandire l’attesa per l’esordio è il tecnico dei lupi, Massimo. “Finalmente si inizia, dopo un precampionato lungo, visto lo slittamento del campionato – afferma il tecnico alla vigilia – Siamo desiderosi di ricominciare. Vogliamo partire con il piede giusto”. “Sappiamo che i derby sono unici, ci sono piazze di grandi tradizioni – continua – Ogni gara per noi sarà un banco di prova, dimostrando cosa abbiamo fatto in questo mese e mezzo”. “Le prime gare sono sempre delle incognite – dice– La condizione non è ancora ottimale, devi essere bravi a buttarli dentro creando la giusta chimica. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare in ritiro con una squadra quasi ...