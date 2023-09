Auto in fiamme sul viadotto Acqualonga | paura per due persone

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’strada A 16 Napoli – Canosa, nel tratto del territorio del comune di Monteforte Irpino al Km. 33,300 in direzione Canosa, poco dopo il, per un incendio che ha interessato un’vettura in transito. I due occupanti provenienti dal Casertano e diretti ad Avellino si sono accorti della fuoriuscita di fumo edal vano motore e hanno abbandonato il veicolo richiedendo soccorso alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale immediatamente ha inviato una squadra che ha estinto leche avvolgevano il veicolo e messo in sicurezza l’area. In quel tratto la strada è composta da tre corsie e non si è fatto ricorso alla chiusura dell’importante snodo viario durante ...

... a Bacoli, per l'incendio di un'. Il veicolo, in uso ad un incensurato del posto, è stata completamente distrutto dalle. Indagini in corso. Lesono state domate dai vigili del fuoco ...Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... L'attività di monitoraggio da parte delleGialle continuerà anche nelle prossime settimane nel ...Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... al suo interno ospita anche 14 biotunnel di cui uno in particolare è stato interessato dalle. ...

Auto in fiamme nella notte andata distrutta: indagini in corso NapoliToday

Distrusse buona parte di Tokyo, provocò la morte di oltre 140mila persone e contribuì a cambiare la storia del paese ...Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Dumas a Bacoli per l’incendio di un’auto. Il veicolo, una Nissan Juke in ...