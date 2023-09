Auto | il mercato recupera il 20% ad agosto ma l’Italia rallenta il ricambio del parco mezzi

Agosto si rivela positivo per ilitaliano , con un ritorno alla crescita a doppia cifra per le immatricolazioni dopo il rallentamento dei due mesi precedenti. In particolare, stando ai dati diffusi dal ministero dei ...L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Comcast Corporation , che fa peggio deldi riferimento. Allo ...Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del. Lo status tecnico di breve periodo di PDD Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva ...

Vanno male nel mese le immatricolazioni per Fiat, Ford e Lancia, vola invece Tesla. Nel 2023 le radiazioni dal PRA potrebbero scendere sotto il milione ...Il mercato delle auto usate si conferma in crescita in Italia. Il mese di giugno ha fatto registrare un incremento del 9,1%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il primo semestre si è chius ...