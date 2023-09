Auto elettriche - Maxi stanziamenti per sostenere la produzione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Casa Bianca ha stanziato un consistente pacchetto di risorse economiche perla transizione dell'industriamobilistica statunitense verso la mobilità elettrica. In particolare, il Diparimento dell'Energia ha messo a disposizione di costruttori e fornitori 15,5 miliardi di dollari (circa 14,3 miliardi di euro al cambio attuale) tra prestiti e finanziamenti. I dettagli. Il pacchetto, che si inserisce all'interno dell'agenda Investing in America fortemente voluta dal presidente Joe Biden e sostenuta da diversi atti quali l'American Rescue Plan, la Bipartisan Infrastructure Law o l'Inflation Reduction Act, include sovvenzioni pubbliche per 2 miliardi di dollari e prestiti per 10 miliardi che dovranno essere utilizzati in via prioritaria per progetti di conversione degli impianti produttivi e per la salvaguardia dei relativi posti di lavoro. ...