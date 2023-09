Aumenti in vista per i clienti Fastweb Mobile | fino a 5 euro in più al mese

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sono in arrivo una serie di rimodulazioni per diversi, a partire dal 1° ottobrea 5in più alL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il 2022, per noi, è stato devastante dal punto didei costi: alla Parmacotto, per colpa dell'... alla fine io non ho riversato un euro di più rispetto a questi". La responsabilità dei ...tassi Bce: futuro inflazione ancora incerto. Altri intassi Bce: le proiezioni sull'andamento dell'inflazione rimangono incerte. Previsto un progressivo rientro a partire dal 2024, in questi giorni la Banca Centrale Europea ammette di non ......un quadro di luci ed ombre che non offre indicazioni precise sull' orientamento della Bce in... È prevalso però l'accordo a non far riferimento a ulteriori. Inflazione Ue al 5,3%, troppo ...

Aumenti tassi Bce: futuro inflazione ancora incerto. Altri in vista Termometro Politico

Covid, perché stanno aumentando i contagi Il virus è ancora tra noi, e continueremo a conviverci ancora per un bel po'. Perché Il coronavirus che trasmette ...Aumenti tassi Bce: in questi giorni Francoforte ammette di non avere ancora abbastanza certezze per programmare uno stop ...