Atletica | Diamond League Xiamen 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 1 settembre 2023) Appuntamento in Cina e per la precisione asabato 2 settembre per il terzultimo appuntamento stagionale delladileggera. Il futuristico Egret Stadium ospiterà tante stelle globali della disciplina reduci dal Mondiale di Budapest, con un totale di sei atleti italiani iscritti all’imminente meeting asiatico. Test post-iridato molto interessante sui 100 metri per il Campione Olimpico Marcell Jacobs, che troverà i primi due frazionisti della staffetta americana oro mondiale in Ungheria (Christian Coleman e Fred Kerley) con l’obiettivo di ritoccare il suo personale stagionale di 10?05 e tornare sotto il muro dei 10 secondi. Italia rappresentata anche dalla finalista mondiale dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso e dalla primatista nazionale del disco Daisy Osakue, oltre a ...

Il neo campione del mondo dileggera ha dato spettacolo a Zurigo , prima e durante la tradizionale tappa dellaLeague nella città svizzera . Gimbo prima è stato mattatore sui social ...... oltre che a cercare punti per una possibile partecipazione alla finale diLeague di metà settembre a Eugene. Nella 4x100 iridata, in seconda frazione, lo sprinter delle Fiamme Oro ha corso ...Gianmarco Tamberi ha chiuso al quarto posto la gara di salto in alto dellaLeague 2023 a Zurigo . Il fresco campione mondiale ha superato la quota di 2.28, per poi sbagliare due volte a 2.31 e una volta a 2.33 con l'ultimo tentativo rimasto. La vittoria è andata all'...

Gianmarco Tamberi in Diamond League 2023 a Zurigo: programma, orari, dove seguire le gare in diretta tv e streaming ... Olympics

Gianmarco Tamberi ha fatto la sua prima uscita ufficiale da Campione del Mondo di salto in alto. Sono passati appena nove giorni dall'impresa di Budapest e l'azzurro è rientrato in gara in occasione d ...A Zurigo l’alto è di Barshim: 2.35. Il campione del mondo ammette: "Stagione finita Mi sa di sì..." ...