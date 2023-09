Atletica | cinque azzurri a Berlino | Stecchi nell’asta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo i Mondiali,atletisi preparano a tornare in gara domenica pomeriggio a, in occasione dell’Istaf che celebra l’ottantatreesima edizione. Claudiosarà sulla pedana dell’asta, per chiudere una stagione agonistica in cui ha pareggiato il record personale di 5.82. Nei 110 ostacoli sarà impegnato Lorenzo Simonelli, insieme a Hassane Fofana, entrambi semifinalisti a Budapest. Nei 400 metri ci saranno poi Giancarla Trevisan e Riccardo Meli. SportFace.

...stampa a Xiamen in Cina alla vigilia dell'undicesima tappa della Diamond League dileggera ... A Xiamen sono in gara altriitaliani: la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide ......e il coordinamento dell'assessorato allo sport del Comune e delle commissioni sport dei... per poi passare nel Quartiere 4 all'impianto dia Soffiano e concludere come da tradizione con ...Tutto il podio mondiale negli 800 metri di Simone Barontini : il canadese Marco Arop, che aveva dato il '' all'azzurro in batteria, il keniano Emmanuel Wanyonyi e il britannico Ben Pattison, ...

Atletica, la Diamond League sbarca in Cina: Jacobs e Diaz guidano l'Italia, show con 8 Campioni del Mondo OA Sport

Dopo l'appuntamento di Zurigo, la Diamond League sbarcherà in Cina per la penultima tappa prima delle Finali di Eugene. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera andrà in scena ...Alla prima gara dopo l'oro mondiale Gianmarco Tamberi supera la misura di 2,28 ed è quarto nell'alto al meeting di Zurigo in Diamond League. (ANSA) ...