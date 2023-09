Atalanta | con l’addio di Zapata si chiude un’era | sul murales “resta” solo Gasperini

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Josip Ilicic, Papu Gomez, Duvan. Una storia che appartiene, definitivamente, al passato. E fa male al cuore. Con la cessione del colombiano al Torino, di quel trio che per due anni ha illuminato l’Italia e l’Europa non è rimasto più nulla. Segue gli addii dell’argentino nel gennaio 2021, direzione Siviglia, e la risoluzione con Josip Ilicic annunciata il 31 agosto 2022. Loro tre che, insieme a, sono ritratti sulsui vecchi Magazzini Generali. Sono i simboli dell’era migliore di sempre nella storia nerazzurra. Hanno lasciato Bergamo, calcisticamente, ma ci hanno lasciato il cuore. E resteranno, contemporaneamente, nel cuore di ogni tifoso nerazzurro. Per sempre. E ci sarà un gigantescoper ricordarne le gesta. Il miglior tributo possibile.