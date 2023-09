Assalto a Capitol Hill | nuova condanna per un membro del gruppo di estrema destra Proud Boys | 10 anni di carcere

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tre nuove pesanti condanne negli ultimi due giorni per l’. L’ultima sentenza riguarda Dominic Pezzola,deldi, autore di uno degli atti più famigerati dell’attacco, quando sfondò una finestra del Senato con uno scudo antisommossa rubato ad un agente e poi si accese un sigaro della vittoria in Campidoglio. Per lui è arrivata unaa 10di. Sull’anche Donald Trump risulta indagato: il tycoon è accusato di aver alimentato e fomentato la rivolta. Giovedì era stato il turno dell’ex leader dei. ...

Assalto Capitol Hill, condanna di 10 anni a un altro membro dei Proud Boys Sky Tg24

