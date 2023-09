Assalto a Capitol Hill | condannato il leader dei Proud Boys

Joe Biggs, ex leader del gruppo di estrema destra statunitense Proud Boys, è stato condannato a 17 anni di carcere per sedizione e cospirazione per aver partecipato all'diHill. PUBBLICITÀ Biggs, 38 anni, veterano dell'esercito statunitense, è stato l'istigatore dell'al Congresso del 6 gennaio 2021, secondo i pubblici ministeri. In tribunale ...Il membro del gruppo di destra dei Proud Boys Zachary Rehl stato condannato a 15 anni di carcere per l'al Congresso. Parlando in tribunale Rehl ha definito il 6 gennaio un giorno spregevole . Le autorit avevano chiesto per Rehl una condanna pi pesante di 33 ...Intanto Joseph Biggs è stato condannato a 17 anni di carcere per l'Hill • Shabbar Abbas, l'uomo accusato di aver ucciso assieme ad altri famigliari la figlia Saman, è stato ...

