(Di venerdì 1 settembre 2023) Ideldel distaccamento di Clusone e l’elicottero di Varese sono intervenuti nella mattina di venerdì 1° settembre, verso le 8.38, per recuperare uncaduto in una Vilminore di Scalve. Idello hanno imbragato e recuperato con l’ausilio dell’elicottero per riportarlo in una zona sicura. L’ha una ferita alla gamba, sul posto erano presenti il veterinario e il proprietario.

Asino cade in un burrone: salvato dai vigili del fuoco BergamoNews.it

L’INTERVENTO. L’animale è stato imbragato e recuperato con l’elicottero e riportato in una zona sicura.