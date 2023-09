Ascolti tv | ' Sister Act' vince su Rai1

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il film 'Act', trasmesso ieri da, è stato il programma tv più seguito della prima serata di giovedì, con 2.120.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, 'Sapore di Te' su Canale 5, con 1.764.000 spettatori e il 12.4% di share. Terzo posto per 'Chicago Fire' su Italia 1, con 1.193.000 spettatori e il 7.4% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Il Lato Oscuro della Mia Famiglia' su Rai2 (656.000 spettatori, share 4.3%), 'In Onda Estate' su La7 (639.000 spettatori, share 4.1%), 'Unstoppable – Fuori controllo' su Rete4 (619.000 spettatori, share 4.2%), 'Materia Viva' (325.000 spettatori, share 2.3%), 'Il Contadino Cerca Moglie' sul Nove (280.000 spettatori, share 2.2%), l'approfondimento di Conference League e '119 Giorni alla Deriva' su Tv8 (rispèttivamente, 396.000 ...

Il film 'Sister Act', trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma tv più seguito della prima serata di giovedì, con 2.120.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, 'Sapore di Te' su ...