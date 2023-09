Ascolti tv ieri | Sister Act batte Canale 5 | Morning News domina contro Rai1

(Di venerdì 1 settembre 2023) Glitv digiovedì 31 agosto 2023 hanno fatto registrare per il film suAct 2.120.000 spettatori con il 13.9% di share. Battuto il film su5 Sapore di Te che ha ottenuto un netto di 1.764.000 spettatori, 12.4% di share. Si segnala l'ottimo risultato di Chicago Fire su Italia 1: 1.193.000 spettatori, 7.4% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 miniserie Il Lato Oscuro della mia Famiglia 656.000, 4.3% Rai3 Atletica Leggera 826.000, 4.8%; Materia Viva 325.000, 2.3% Rete 4 Unstoppable Fuorillo 619.000, 4.2% La7 In Onda Estate 639.000, 4.1% Tv8 Playoff Conference League Fiorentina-Rapid Vienna 753.000, 4.5% Nove Il Contadino Cerca Moglie 280.000, 2.2%. IN AGGIORNAMENTO

tv,sera: Sister Act - Una svitata in abito da suora vs Sapore di te. Auditelsera, 31 agosto 2023 Sfida Rai1 contro Canale 5: "Sister Act - Una svitata in abito da suora" contro "...... Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte) ribadiscono la loro contrarietà all'impianto, una posizione che si sposa con quanto dichiaratosera dal sindaco di Savona Marco Russo durante l'......spiazzata a Estate in diretta , è quello più papabile secondo Dagospia. Il sito, inoltre, ha ... Sfida di fuoco tra Rai e Mediaset: grande attesa per lo scontro inMatano - Merlino Lunedì ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 Agosto 2023. Scusate Se Esiste prende il largo (15.6%), Beyond Paradise cala al 9.5% DavideMaggio.it

Gli ascolti tv di giovedì 31 agosto: tra film, fiction e programmi di approfondimento, ecco chi dopo l’analisi dei dati Auditel ha vinto la ...Ascolti tv 31 agosto 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...