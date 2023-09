Ascolti TV | Giovedì 31 Agosto 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sister Act (Us Rai) Nella serata di ieri,31, su Rai1 Sister Act ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Sapore di Te ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’appuntamento con Il Lato Oscuro della Mia Famiglia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Materia Viva ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Unstoppable – Fuori controllo totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda Estate ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 per i Playoff di Conference League Fiorentina-Rapid Vienna segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul 20 300 ...