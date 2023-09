ASCOLTI AGOSTO 2023 | CANALE 5 E LA7 LE UNICHE A SALIRE NELLE 24 ORE LA7 BATTE RETE 4 E RAI3 IN PRIME TIME

(Di venerdì 1 settembre 2023) Glidi24 ore e in prima serata dellesette emittenti italiane. 24 ORE Nel mese dilapiù seguita è Rai1.24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 15,92%, in calo dello 0,19% rispetto a2022. Rai2 invece ottiene il 5,41% medio, in calo dello 0,62% rispetto all’anno scorso.registra24 ore uno share del 5,94%, in aumento dello 0,31%. Tra le reti Mediaset, l’ammiraglia5 nel mese appena concluso registra il 15,39% di share. Aumenta dello 0,74% e si posiziona al secondo posto assoluto (gap dello 0,53%). Italia 1 ottiene il 4,69% di share, in calo dello 0,20% ...

tv ieri 312023: la vittoria della Fiorentina in Conference è stata seguita da 753mila spettatori per il 4,5% di share Rai1 vince neglitv del giovedì con Sister Act - Una ...tv ieri 312023: In Onda chiude con 1.14 milioni di spettatori per il 6,5% di share Rai1 vince neglitv ieri 312023 nell' access prime time con Techetechetè , che ......gli 11 singoli usciti e da non perdere SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO... Le altre canzoni, scelte tra oltre 150, sono al secondo posto a pari merito 'Se Mi Tocchi I ...

Ascolti tv mercoledì 30 agosto: chi ha vinto tra Scusate se esisto e Beyond Paradise Fanpage.it

Da oggi, venerdì 1 settembre, il nuovo singolo dei Måneskin è disponibile sulla piattaforma Spotify. Il gruppo romano, tra pochi giorni, la porterà per la prima volta sul palco.Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo ...