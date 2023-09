Arrestato ladro di liquori al supermercato

Leggi su lortica

(Di venerdì 1 settembre 2023) Mercoledì sera, i Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto poco più che ventenne, resosi responsabile di un furto aggravato all’interno di un centro commerciale ubicato presso la località Farniole. Il giovane, già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ben conosciuto alle Forze dell’Ordine per essersi reso responsabile di fatti analoghi si è appropriato di alcune bottiglie di liquore, ed essendo o notato dal personale addetto alla vigilanza, restituisce soltanto parte della refurtiva. Successivamente, incurante delle intimazioni del personale preposto, elude il dispositivo antitaccheggio e le barriere magnetiche poste all’uscita del negozio, guadagnando l’uscita ed in quel frangente, viene fermato dai Carabinieri in servizio, preventivamente allertati giunti sul ...