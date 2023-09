Arian Leka | la mappa muta per gli annegati Traduzione coordinata da Stella Sacchini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Pietà per la nazione che indossa abiti che non ha tessuto /e mangia pane che non ha mietuto: con questi versi filosofici di Kahlil Gibran iniziaper gli(2019), raccolta poetica dell’autore albanese, un’opera complessa, dolorosa e profondamente umana che racconta la grande ondata migratoria albanese degli anni Novanta. La migrazione albanese diventa, nelle intenzioni del poeta, l’archetipo di tutte le migrazioni e la parabola dei naufraghi albanesi la parabola d’ogni uomo sulla Terra. Al centro di questa particolare tessitura poetica in cui la lingua asciutta della prosa si intreccia alla puntualità del linguaggio giornalistico, al rigore filologico del saggio e al potere evocativo dei riferimenti biblici, e la voce poetica è sempre voce corale, polifonica, c’è il mare ...