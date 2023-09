Aree interne | Lucido Unpli Campania | Con i vescovi | protagonisti del cambiamento

Difficoltà e drammaticità che si accentuano ancora di più nelledella dorsale appenninica. 'Sin dall'annuncio delle prime iniziative abbiamo condiviso la preoccupazione e sensibilità, di ...Il paesaggio, il territorio, ledell'Irpinia e del Sannio, luoghi di origine, di provenienza della giovane detective, emergono e si affermano in tutta la loro bellezza naturalistica, ...... ' Ma investiamo in tecnologie moderne anche in tutte le altre'. Ad esempio, un sistema di ... utilizzate nei fari o in altre unità di illuminazioneed esterne. Innanzitutto, sono ...

Riabitare l’Italia: la strategia per recuperare le aree interne BuoneNotizie.it

"Territorio un libro da sfogliare" è il titolo dell'evento culturale che si terrà a Torrioni (AV) il 5 e il 6 settembre. La due giorni di libri, dibattiti, musica e proiezioni è promossa dalla Regione ...Pomicetti (Parco): "Il ripristino della circolazione idraulica è necessario per il ciclo del sale e per ridurre le alghe".