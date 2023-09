Ardea | anno scolastico alle porte | gli Assessori fanno il punto sui lavori nelle scuole

(Di venerdì 1 settembre 2023)– A pochi giorni dall’inizio dell’, glidel Comune diaiPubblici e Scuola, Alessandro Quartuccio e Simone Centore, filsulla situazione dei plessi scolastici. Dopo aver effettuato dei sopralluoghi con i tecnici del Comune, in una nota congiunta fsapere che “verrà effettuata la derattizzazione e disinfestazione dei plessi scolastici, verrà effettuato il taglio dell’erba in tutti i plessi scolastici e la sistemazione di piccole riparazioni o sostituzione di cose rotte o ammalorate che sono state segnalate o scoperte durante il sopralluogo nel periodo della chiusura estiva delle”. I, precisano gli assessore, ...

Ha conseguito il diploma liceo scientifico e frequenta il primodi giurisprudenza. Pratica ... - 5° classificata: Eleonora Mascaro, 20enne di, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 169 ...Ha conseguito il diploma liceo scientifico e frequenta il primodi giurisprudenza. Pratica ... 5° classificata ELEONORA MASCARO, 20enne di, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 169 cm. ...Ha conseguito il diploma liceo scientifico e frequenta il primodi giurisprudenza. Pratica ... 5° classificata ELEONORA MASCARO, 20enne di, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 169 cm. ...

Comune di Ardea » AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ... Comune di Ardea

Anno scolastico prossimo al via, partono i consueti controlli per verificare la presenza di eventuali criticità sul territorio. L’inizio della scuola ad Ardea del resto non è mai facile e il rientro ...Sono ancora in attesa le famiglie di Ardea sul tema della disabilità. Diverse questioni, mentre ormai l’estate volge al termine, sono ancora in attesa di risoluzione a partire dal centro diurno alla N ...