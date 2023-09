Antifragilità | la nuova parola d’ordine

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il concetto di “fragilità” è noto a tutti: è la facilità con cui qualcosa si rompe. Ma qual è il suo opposto? In generale è identificato con quello di “robustezza”, ovvero con la capacità di resistere a sollecitazioni e avversità. Tuttavia, questa contrapposizione non è esatta: anche una cosa robusta a un certo punto si rompe. Allora, cosa è “non fragile? Per definire il concetto è necessario andare oltre l’idea di qualcosa che si rompe o non si rompe e pensare a qualcosa che si rompe ed evolve diventando migliore. Tale proprietà prende il nome di “” ed è stata enunciata e descritta dal saggista, matematico e filosofo libanese naturalizzato statunitense Nassim Nicholas Taleb nel libro Antifragile, prosperare nel disordine da cui sono tratte le citazioni nel testo, ndr. Che cos’è l’Il “principio di ...