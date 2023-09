(Di venerdì 1 settembre 2023) In questi giorni gli effetti di tre fattori concomitanti, politici (l’Austria che blocca il Brennero), ambientali (frana sull’autostrada A43 nella Savoia francese), manutentivi (sia al Gottardo, si... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ma soprattutto dobbiamo andare in piazza per chiedere che si intervenga, su più livelli,la ... Qualivedi alla cultura dello stupro soprattutto in riferimento alle nuove generazioni ...Questi sono i due maggioriogni forma di schiavitù. I padri fondatori americani, pur essendo affetti dal male culturale del loro tempo, avevano scoperto la cura . Quindi meritano di ...Il Napoli, vince facileun avversario troppo debole per i campioni d'Italia ma ha ragione ... La scelta di modificare le trame di gioco era inevitabile, per rendere inefficacigià ...

Antidoti contro un’Italia bloccata. I punti critici sono Genova, Firenze e Bologna Il Foglio

Brennero, Monte Bianco, A43. E’ ora di curare le vulnerabilità delle nostre strade, incapaci di accogliere un veicolo aggiuntivo senza forti penalizzazioni di scorrimento e di efficienza in generale ...Bonificare il Parco Verde di Caivano utilizzando lo sport come antidoto contro la malavita . Al centro del progetto di recupero la riqualificazione del centro sportivo degli abusi. Al vaglio l'ipotesi ...