Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 1 Settembre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Madrid dal 1913 al 1916, Seiracconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Ultima. Diana va alla festa organizzata dalla baronessa Von Wolff, moglie di un ufficiale tedesco, per rubare alcuni documenti molto importanti. Intanto al momento, l’unica delle Silva ad essere davvero felice è Celia per la sua relazione con Aurora, mentre Donna Dolores acquista da Don Ricardo le ...

E lenon hanno deluso. Con ben 15 minuti di gameplay mostrati, i fan hanno potuto immergersi nel 'Regno dei Fiori' , un mondo composto dadiverse aree, ognuna con le sue ...Secondo leSorelle dell'1 settembre 2023, però, Donna Dolores non vuole rivedere le quote dell'azienda, e d'ora in poi lei e la sua famiglia saranno in parte proprietari della ...Sorelle: Diana entra in azione Diana è ormai perfettamente calata nei panni di spia . La ragazza, dopo aver scoperto che Alonso è un agente segreto, deciderà di aiutarlo. Per questo ...

Sei Sorelle anticipazioni venerdì 1 settembre 2023 CiakGeneration

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono ardenti. È scoccata infatti la passione tra Gemma Galgani ed un bel cavaliere.Tornano il caro, vecchio derby della Versilia e quelli col GhiviBorgo e il Tau Altopascio. Le altre formazioni regionali. Attesa per i calendari ...