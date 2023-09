Ancora aggressioni in carcere ad Avellino | la denuncia del SAPPE

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Continuano inarrestabili gli eventi critici negli istituti penitenziari della Campania”: afferma il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del Segretario regionale della Campania Tiziana Guacci, che da notizia degli eventi critici accaduti nelle ultime ore. “nella mattinata di oggi, presso ildi, un detenuto ha scaraventato una bomboletta del gas contro il cancello di sbarramento e successivamente ha lanciato il manico della scopa contro un agente di polizia penitenziaria intervenuto per ripristinare l’ordine”. Ilpunta il dito sulla gestione dei detenuti da parte del Provveditorato penitenziario di Napoli: “Ed intanto il Prap continua a far girare i detenuti facinorosi nell’ambito del distretto campano, disponendo ...