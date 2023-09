(Di venerdì 1 settembre 2023) di Stefania Rotondo Equesta volta il. Prima del conflitto ucraino aveva ammonito contro l’ipotesi dell’adesione di Kiev alla Nato, e all’indomani dell’invasione aveva identificato la concessione a Putin dei territori ucraini conquistati e la non perdita di altri come i miglior viatici per una pace. Certo, una pace non giusta e perenne, ma che avrebbe blindato i prossimi cinque/dieci anni, ritenuti dall’oracolo centenario pericolosi e instabili per una partita a scacchi che probabilmente sarà giocata dalla IA e che potrebbe vedere contrapporsi agli Usa non la Russia, che logorata da una guerra tropporischia di ridursi in coriandoli, bensì la Cina. Tutto questo, è ...

'Per noi è un onore ospitarequest'anno ospitare il Premio, per un'edizione che arriva ...avremo un'anticipazione il sabato, con la presentazione del libro di Foffo Bianchi, e la ..."Con Tariq hogiocato quest'anno in un torneo estivo in America e ci siamo sentiti sia lo scorso anno, quando lui doveva firmare per Varese, siache è toccato a me. Gli è dispiaciuto ...vogliamo portarvi alla scoperta di una piccola oasi che incanta tutti coloro che hanno la ... l'ideale per chi cerca un po' di relax lontano dalla gente -se è troppo tardi per un tuffo ...

Anche stavolta il vecchio cinico Kissinger realpolitiker sull’Ucraina l’ha vista lunga Il Fatto Quotidiano

A Manila succede di tutto: l'Italbasket vola nel primo quarto, sprofonda nel terzo, sembra praticamente finita ma trova un incredibile prova di Fontecchio per superare in volata la Serbia. Ora servirà ...Sgarbo della Cina al Papa mentre è in viaggio per la Mongolia, Pechino avrebbe vietato ai vescovi cinesi di viaggiare verso Ulan Bator per incontrarlo. Intanto ...