Analisi del sangue mestruale per svelare i segreti sulla salute femminile

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ogni giorno un imponente numero di donne affronta le varie fasi del ciclo. Nonostante questa realtà sia una costante per circa la metà della popolazione mondiale, si sa ancora sorprendentemente poco sul, sulle sue specifiche e su ciò che, potenzialmente, potrebbe rivelare. Negli ultimi tempi, però, l’interesse per il tema è aumentato esponenzialmente e innovazione e ricerca potrebbero essere la chiave per far luce su tutte queste questioni. La start-up della dottoressa Naseri La dottoressa Sara Naseri, fondatrice della startup Qvin, durante uno speach in occasione della Markers ConferenceA guidare un filone di questa rivoluzione c’è la dottoressa Sara Naseri. Unendo la sua profonda competenza medica con una passione imprenditoriale, ...