Ammazzata a Fucilate l' Orsa Amarena Famosa per i suoi video con i tanti cuccioli

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'Aquila - Una notizia devastante scuote il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise: l'è stata uccisa da una fucilata. Questo avvenimento terribile è avvenuto ieri sera nell'area contigua al parco, causando grande dolore tra i residenti e i turisti che avevano imparato ad amare questo affascinante animale, noto per le sue incursioni con ie diventato una sorta di mascotte locale. Il Parco ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo a questa tragedia: "Alle 23:00 circa di questa sera, l'è stata colpita da una fucilata esplosa dal signor… alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, vista l'area in cui ...