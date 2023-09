Ami-Ro Sköld racconta una scena di The store

I Wonder Pictures annuncia l'arrivo nelle sale italiane da domani 31 agosto del film 'The Store' dell regista svedese- Ro, un film ibrido che combina riprese in live action con animazione, realizzate per mano dell stess regista che riveste il duplice ruolo di animation director e character designer. 'The ...- Roelabora questa feroce critica sociale, scagliandola proprio verso il cuore del Welfare state europeo: la Scandinavia, ribaltando così lo stereotipo del 'modello nordico' con cui ...I Wonder Pictures ha annunciato la proiezione in anteprima a Torino di The Store dell regista svedese- Romercoledì 30 agosto alle ore 21.00 presso il Cinema F.lli Marx alla presenza delle istituzioni e di Piemonte Film Commission. The Store , girato anche a Torino e Traversella, è un film ...