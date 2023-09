Ambulatorio a Petosino | il dottor Rossi | “Ecco la pec di Ats | lo studio non è a norma”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sorisole. Non si placa la polemica tra i medici dell’die l’Amministrazione comunale di Sorisole. I due medici di base alla fine di settembre si trasferiranno a Torre Boldone. Dopo aver cercato in tutti i modi, senza successo, di trovare un altroe che condividesse con loro lodi via Martiri della Libertà, hanno deciso di lasciare: troppo alte le spese da sostenere per tenere aperto l’(prima erano divise tra quattro professionisti, ora tra i due rimasti dopo il pensionamento dei colleghi), poco il dialogo con il Comune che, a dire dei medici, non è intervenuto nemmeno per mettere ai locali dopo il sopralluogo di Ats che ne attestava la non conformità. IlRudyinvia copia della risposta, ...