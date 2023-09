Amarena è morta per mano dell’uomo | “Vittima dell’odio fomentato dalla politica”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sembrano lontani i tempi in cui, in piena pandemia da Covid e con le città deserte, circolavano video di animali selvatici a passeggio per le vie solitamente antropizzate e trafficate, con tanto di commento “La natura si riprende i suoi spazi”. Era un lampo di ammissione e consapevolezza del nostro essere ospiti, dato evidentemente da quel momento storico particolare. La triste storia dell’orsa, uccisa a fucilate in Abruzzo, ci conferma che la realtà non è così edulcorata: che l’apparente felicità dell’essere udi fronte alla natura che si riprende i suoi spazi, finisce nello stesso momento in cui quegli stessi spazi sono già occupati da lui o li vuole occupare. Laddove, poi, la convivenza non lo convince, a quel punto si dimentica di essere ospite e vuole esserne padrone. Vince la regola del più forte e spesso e volentieri, per strumenti a ...