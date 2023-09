(Di venerdì 1 settembre 2023) La deadline di mercato sta portando una serie di uscite in blocco per ilche adesso ha fretta. Tante sono le trattative sul tavolo di De Laurentiis e Meluso per queste ultime concitate ore di mercato. La dirigenza sta cercando di fare il possibile per sistemare la rosa anche dagli esuberi. Lapiù importante è stata messa in archivio dalla società. Hirving Lozano è un nuovo giocatore del PSV e stamani svolgerà le visite mediche per poi essere annunciato. Ilguadagnerà 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In mattinata è arrivata anche l’ufficialità di Karim Zedadka all’FC Swift Hesperange, squadra lussemburghese. Confermata invece anche il passaggio di Davide Costanzo al Portici Calcio. Davide Costanzo passa al Portici L’uscita di Costanzo è un’...

Un', un'plusvalenza: la Roma ha chiuso ladi Ola Solbakken all'Olympiacos, il club dove ha lavorato a lungo Lina Souloukou . Ingaggiato a gennaio a parametro zero, saluta ...Commenta per primo Per trovare una soluzione in otticadi Filip Kostic, la Juventus ha i minuti contati. Si tratta di ore incandescenti per due ... I contatti proseguono spediti e dall'...Calciomercato Napoli, ai dettagli il ritorno del messicano Hirving Lozano al PSV: pronta un'Come scrive Sky Sport, il Napoli si prepara a salutare Hirving Lozano, diventato ormai di troppo lì in avanti. Ai dettagli ladel messicano al PSV, con gli olandesi pronti a ...

Altra cessione in casa Napoli, l’addio è ufficiale Spazio Napoli

Poi c'è il Sassuolo, che in caso di cessione di Sofyan Amrabat potrebbe cedere Maxime ... Molto dipenderà dunque dalla volontà di Asllani di accettare la sfida Inter per un'altra stagione, rischiando ...L'esterno algerino è ufficialmente un ex giocatore della squadra allenata da Garcia: affare concluso in extremis ...