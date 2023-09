(Di venerdì 1 settembre 2023) ... nella seconda metà degli anni Settanta, seppe conquistare tutti per il suo stile elegante e sportivo - e la modernità la nuova Alfa Romeo 33, la

...- da - vicino/20598b8f - b6f6 - 4cf2 - 8441 - 432757020xlk' title='Alfa Romeo 33 Stradale vista da vicino' target='_blank'>vettura disegnata dal Centro stile guidato da...... alle spalle dello svizzero Roberto Delorenzi , primo in 1h19'34", e dello spagnolo... Sul podio vittoria per Clémentine Geoffray in 3h47'02", poi V irginia Perezin 3h57'35" e ...... i dati tecnici Alfa Romeo 33 Stradale, qualcosa arriverà anche sui prossimi modelli ' Rivedrete il design del cofano di 33 Stradale sulle prossime Alfa Romeo ', ha dichiarato- ...

Alejandro Mesonero: i segreti del design della 33 Stradale La Gazzetta dello Sport

L’icona degli anni Sessanta rinasce in chiave moderna con carbonio a profusione e un motore V6 a benzina, ma sarà anche elettrica. È l’Alfa più potente di sempre ed è già sold out ...La marca italiana recupera uno de sus mitos, y lo hace como un espectacular superdeportivo con motor de gasolina V6 o 100% eléctrico. Solo se fabricarán 33 unidades y cada una de ellas ha sido persona ...