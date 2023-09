Aleix Espargarò domina il venerdì del Gp di Catalunya

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 settembre 2023) MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) –e le Aprilia si prendono la scena neldi prove del Gran Premio di. Sul circuito di Montmelò, lo spagnolo firma il miglior tempo sia nelle prime libere del mattino (1’39?809) che nella practice pomeridiana che decreta l’accesso diretto al Q2 (1’38?686). In entrambe le sessioni il primo rivale è il connazionale e compagno di box Maverick Vinales, che al pomeriggio accusa 362 millesimi di ritardo. Nella practice centra il terzo tempo il campione del Mondo della Ducati e leader della classifica iridata, Pecco Bagnaia (+0?375). Quarto posto per il francese Johann Zarco (Ducati Prima Pramac, +0?571) che precede Brad Binder (Ktm, +0?660), quindi Alex Marquez (Ducati Gresini, +0?863) davanti per un solo millesimo a Marco Bezzecchi (Ducati griffata Mooney). ...