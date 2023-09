Alaves – Valencia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilcercherà di tornare a vincere nella Liga quando sabato 2 settembre sera si recherà allo stadio Mendizorrotza per affrontare l’. Gli ospiti arriveranno a questa sfida dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro l’Osasuna, mentre l’è stato battuto per 1-0 dal Getafe nell’ultima partita nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’si è assicurato il ritorno nella Liga attraverso i playoff di Segunda Division della scorsa stagione, quindi il suo obiettivo principale per questo trimestre è quello di consolidare il ritorno nella massima serie. I bianco-blu hanno subito ...