Al via ‘VinEstate’ | l’eccellenza vitivinicola sannita in scena a Torrecuso – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Il Taburno in un bicchiere. Si è alzato ail sipario sulla quattro giorni di ‘VinEstate‘, evento che promuove le rinomate etichette del territorio. E basta già un dato per parlare di una edizione, la 48esima, che promette di essere un successo: 26 le aziende vitivinicole presenti, mai così tante prima d’ora. Il convegno “, terra di Vite. Proposte e soluzioni innovative per il Museo del Vino Identitario”, che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri a palazzo Caracciolo-Cito, ha inaugurato la Manifestazione articolata in spettacoli, tasting, masterclass, food, mostre e tanto altro. A fare gli onori di casa il sindaco Angelino Iannella che ha parlato di una edizione già da record: “E’ un grande risultato per noi. E’ la prima volta che abbiamo così tante cantine, più lo stand del Consorzio, nelle piazze ...